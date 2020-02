Bernardo Silva com Messi? "Poderia dizer que joguei com os dois melhores"

Hoje às 18:52 Facebook

O médio português diz que gostaria de jogar com o craque argentino para ser um dos poucos que a jogar com Messi e Cristiano Ronaldo.

Em entrevista à rádio catalã "SER", transmitida esta segunda-feira, Bernardo Silva não se cortou quando foi questionado se gostaria de jogar ao lado de Lionel Messi.

"Claro que sim! Jogo com o Cristiano [Ronaldo] na seleção e se jogasse com Messi, poderia dizer que joguei com os dois melhores jogadores da história, algo que seria um prazer, mas é uma questão complicada. No [Manchester] City ou no Barcelona? Se ele quiser vir para o City, será muito bem-vindo", respondeu o internacional português.

Bernardo Silva também abordou o jogo de quarta-feira, frente ao Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

"Vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo. Têm muita experiência na Liga dos Campeões e nós temos muito respeito, mas também muita ambição. Queremos fazer golos. Claro que o objetivo é ganhar, mas se não o conseguirmos fazer, pelo menos que marquemos golos", referiu.