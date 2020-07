Bernardo Silva critica BTV por causa das eleições do Benfica

JN Hoje às 22:10 Facebook

O jogador do Manchester City lamentou a falta de cobertura do canal de televisão oficial do clube ao ato eleitoral agendado para outubro.

Bernardo Silva está em Inglaterra, mas não passa ao lado do Benfica e da atualidade do clube da Luz. Desta vez, o médio português, formado nas águias, falou como "benfiquista" e criticou o facto de a BTV não fazer debates com os candidatos à presidência.

"Com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV? Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projectos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube...", escreveu Bernardo Silva, no Twitter.