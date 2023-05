Bernardo Silva e a Bola de Ouro: "O Ronaldo disse-nos que achava que merecia mais quando não a ganhou"

JN Hoje às 12:00 Facebook

Bernardo Silva deu uma entrevista à "France Footbal", revista responsável pela atribuição da Bola de Ouro. O jogador do Manchester City não escondeu que acha difícil um dia vir a ser premiado e abordou o regresso ao Benfica.

"É muito complicado. Talvez um dia, se eu estiver numa equipa que ganha o campeonato, a Liga dos Campeões e tudo mais, talvez aconteça. Mas não creio nisso. No futebol de hoje, os jogadores que ganham são os que marcam golos, que são decisivos. Se ganharmos a Champions e a Premier League, acho que temos de incluir o Haaland na discussão do vencedor da Bola de Ouro de 2023. Neste momento, está muito aberto, há três ou quatro jogadores que a podem conquistar. Se fosse agora, teria de ir por Messi. A Argentina foi campeã do Mundo. Mas também Mbappé está na discussão, pela época que fez pelo PSG e França. Se fosse júri do prémio, teria de ir por Messi, hoje. Mas o melhor é esperar pelo fim da época. Vinícius, do Real Madrid, também fez uma época fantástica, e se voltam a ganhar a Liga dos Campeões", começou por dizer Bernardo Silva, revelando um episódio com Cristiano Ronaldo.

"Algumas vezes, na Seleção, Cristiano disse-nos que achava merecer mais quando não a ganhou. Gosta de estar sempre no topo, é muito competitivo, claro que nunca está contente quando não ganha", referiu.

Agora com 28 anos, o médio português pensa em retirar-se daqui a uns dez anos e, quem sabe, ser treinador. Mas garante que não o pretende pendurar as chuteiras sem regressar à Luz e jogar com a camisola do Benfica.

"Daqui a dez anos terei 38. Aos 37 estarei retirado, irei sentir falta do futebol. Talvez pense em ser treinador. Mas teria ganho a Liga dos Campeões e teria também jogado no Benfica"