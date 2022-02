Bernardo Silva e Cancelo na equipa da semana da Liga dos Campeões

Bernardo Silva, extremo do City, lidera o rol de eleitos do emblema de Manchester, na equipa da semana na Liga dos Campeões, definida esta quinta-feira, pelo organismo que supervisiona o futebol europeu. João Cancelo também é outro dos nomeados.

Com cinco elementos escolhidos, o Manchester City é o clube mais representado entre os oito emblemas que competiram no arranque dos oitavos de final da Champions.

Bernardo Silva é, inclusive, o jogador com melhor pontuação entre os elementos do onze eleito e está entre os nomeados para jogador da semana, à semelhança de Van Dijk (Liverpool), Camara (Salzburgo) e Mbappé, do PSG.