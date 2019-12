Bernardo Silva é o nono melhor jogador do Mundo

Hoje às 19:49 Facebook

O médio português foi distinguido pela France Football como o nono melhor jogador do Mundo em 2019. É o 11.º português a figurar no top-10 do prémio.

Bernardo Silva foi eleito esta segunda-feira como o nono melhor jogador do Mundo em 2019 pela "France Football".

O médio português, de 25 anos, fica assim no top-10 da Bola de Ouro, repetindo o que outros dez portugueses conseguiram: José Águas, Eusébio, José Torres, Chalana, Futre, Figo, Ricardo Carvalho, Deco, Pepe e Cristiano Ronaldo

O jogador do Manchester City ficou à frente de nomes como Sterling, Hazard, Aguero, De Bruyne, Griezmann, Firmino ou Benzema.

Recorde-se que João Félix ficou no 28.º lugar na votação.