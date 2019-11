Bernardo Silva e quando Chalana lhe vaticinou o futuro

Hoje às 19:24 Facebook

No lançamento do livro "Chalana, A vida do génio", o médio do Manchester City lembrou quando o "Pequeno genial" lhe garantiu que "ia ser uma grande jogador".

A Chalana, Bernardo Silva não deve apenas a alcunha de "Messizinho". Esta segunda-feira, no lançamento do livro de homenagem ao antigo futebolista, o médio português recordou os tempos em que Chalana lhe invadia o quarto para lhe garantir que ia ter sucesso no futebol.

"Numa das piores fases da minha carreira, talvez a pior, fez-me acreditar que era possível quando nem eu já acreditava. Lembro-me de em estágios me vir bater à porta do quarto para me dizer que tinha a certeza que eu ia ser um grande jogador e que ia ter muito sucesso. Sentir esta força de uma pessoa tão importante na história do nosso futebol... Considero este senhor à minha direita um dos grandes culpados pelo meu sucesso até agora", disse Bernardo Silva.

Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira, Rui Costa e Bruno Lage também estiveram presentes na apresentação do livro "Chalana, A vida do génio", no Camarote Presidencial do Estádio da Luz.