Bernardo Silva e Ruben Neves marcam nas vitórias de City e Wolverhampton

Bernardo Silva marcou, este sábado, no triunfo do Manchester City sobre o Burnley, na oitava jornada da liga inglesa, na qual o Wolverhampton virou o resultado frente ao Aston Villa, com Ruben Neves a decidir.

Em Manchester, o médio português inaugurou o marcador aos 12 minutos, num jogo em que Cancelo foi titular e Ruben Dias entrou aos 72 minutos, pouco depois de Kevin De Bruyne ter estabelecido o resultado final (70).

O City segue na segunda posição, a um ponto do Liverpool, que goleou o Watford por 5-0 e assumiu a liderança, mas ambos podem ser ultrapassados pelo Chelsea, caso os londrinos se imponham ao Brentford.

O Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, venceu o Aston Villa por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, com o golo da vitória a ser apontado já nos descontos (90+5) por Ruben Neves, num jogo em que José Sá, João Moutinho e Nelson Semedo foram titulares e Daniel Podence e Fábio Silva saltaram do banco.

O Aston Villa esteve a vencer por 2-0, depois de Danny Ings (48) e John McGinn (68) terem "faturado", mas Romani Saiss (80), Conor Coady (85) e Ruben Neves (90+5) deram a volta ao resultado.

O Manchester United, com os portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no onze titular, somou o terceiro jogo sem vencer na liga inglesa, ao perder no terreno do Leicester por 4-2.

A partida chegou ao intervalo empatada a um golo, depois de Greenwood ter marcado, aos 19 minutos, para os visitantes, e Tielemans, aos 31, para a equipa da casa, na qual Ricardo Pereira foi titular.

No segundo tempo, os golos só surgiram a 13 minutos do fim com Soyuncu colocar o Leicester em vantagem aos 78, Rashford a empatar aos 82. Apenas um minuto depois, Vardy colocou a equipa da casa em vantagem e já nos descontos (90+1) Patson Daka estabeleceu o resultado final.

O Manchester United, que na próxima jornada recebe o Liverpool, atual líder, segue na quinta posição, em igualdade pontual (16) com o Everton, que é sexto, e que no domingo defronta o West Ham.

O Norwich e o Brighton empataram sem golos, enquanto o Southampton se impôs ao Leeds por 1-0, com um golo de Broja, aos 53 minutos.