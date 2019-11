Bernardo Silva eleito o quinto melhor construtor de jogo em 2019

Hoje às 15:06 Facebook

O internacional português Bernardo Silva foi considerado o quinto melhor construtor de jogo em 2019 para a Federação de História e Estatística do futebol (IFFHS), numa votação ganha pelo argentino Lionel Messi.

Bernardo Silva, do Manchester City, recebeu 32 pontos, resultantes de votações de especialistas de 90 países, com Messi a somar 299, os belgas Kevin De Bruyne e Eden Hazard 85 e 55, respetivamente, e o brasileiro Roberto Firmino 46.

O prémio, que tem a designação de melhor "playmaker", já foi entregue ao argentino do Barcelona em 2015, 2016 e 2017, com o jogador a ser recordista de distinções da IFHHS, com 10 prémios em nove anos.

Além de melhor "playmaker", categoria em que igualou as quatro distinções de Xavi, Messi já foi distinguido como melhor marcador, nacional e internacional.