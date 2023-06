Bernardo Silva "feliz" mas "devastado mental e fisicamente"

JN/Agências Ontem às 22:49 Facebook

Bernardo Silva disse, este sábado, estar "feliz" com a conquista da Liga dos Campeões pelo Manchester City, ante o Inter de Milão (1-0), após uma época que o deixou "devastado".

"É uma final, o Inter também merece estar aqui. Sabíamos que seria difícil, mas estamos felizes. Não podia ser melhor. Podia ser 1-0, 4-0 ou 3-0, não interessa", declarou o jogador, na entrevista rápida televisiva após o encontro.

O médio português, que com Rúben Dias é um dos habituais titulares do plantel às ordens do espanhol Pep Guardiola, dedicou a vitória na final ao avô e destacou o feito "histórico" de juntar a Champions à Liga inglesa e à Taça de Inglaterra.

"É a segunda vez em Inglaterra que alguém o consegue [após o Manchester United, em 1998/99]. Estamos tão, tão felizes", reforçou o internacional AA por Portugal em 80 ocasiões.

O centrocampista de 28 anos, natural de Lisboa, completou 55 partidas pelos "citizens" em 2022/23, com sete golos marcados, três deles na Liga dos Campeões, e aproveitou o título para realçar a dureza do feito, confirmado no 306.º encontro oficial do luso pelo emblema de Manchester.

"Estou devastado, tão cansado, mentalmente e fisicamente. Mas valeu a pena, porque este clube e estes adeptos merecem-no", declarou o médio, no City desde 2017.

