Bernardo Silva: "Incidentes no Dragão? Foi mais uma vergonha"

O jogador português do Manchester City considera que é preciso "educar" toda a gente que anda à volta do futebol para que episódios como o que aconteceram no clássico do Dragão não se repitam.

Bernardo Silva usou palavras duras e reparos importantes para comentar os incidentes que marcaram o último clássico, entre F. C. Porto e Sporting.

À margem da vitória do Manchester City em Alvalade, o internacional português pediu mudanças drásticas no futebol português: "Fartei-me de rir, mas não teve piada nenhuma".

"Aquilo que aconteceu foi mais uma vergonha para o nosso futebol. Houve falta de organização no estádio, falta de segurança... Espero que estes problemas se resolvam, precisamos de melhorar o nosso futebol e todos precisamos de fazer um esforço nesse sentido", começou por dizer.

Para Bernardo Silva é fundamental mudar as mentalidades de todos os que estão envolvidos no futebol, a começar com sanções exemplares. "Para melhorar é preciso educar toda a gente. Não só os jogadores, mas também os treinadores, as pessoas do staff, os nossos adeptos. E para que isso aconteça as sanções têm que ser feitas", acrescentou.