Bernardo Silva inspirado marca e desequilibra

Rúben Dias fez um par de cortes decisivos diante do Bayern e ia marcando. Cancelo entrou e foi apupado.

A eliminatória com o Bayern Munique não está decidida para os "cityzens", apesar da vitória por 3-0 contra os alemães. Mas está bem encaminhada, no mínimo, e com o peso substancial de uma grande exibição de Bernardo Silva, que já tinha descoberto Rodri, no lance do primeiro golo (27), antes de marcar ele próprio um golo importantíssimo no jogo e na eliminatória. O português tinha dilatado a vantagem para o City (70), que apenas seis minutos depois viu Haaland fazer o terceiro e 45.ª golo da temporada - 11.ª na Champions, batendo o seu melhor registo de golos numa época, na competição.

Mas a exibição do City não se evidenciou só pelos aspetos defensivos, ainda que Sommer tenha evitado o pior em mais do que uma ocasião com intervenções de grande nível. Além de um remate perigoso (57), Rúben Dias foi protagonista de um parte de intervenções decisivas, daquelas que valem tanto como golos marcados, em raros momentos de desequilíbrio da defesa britânica, que não deu espaços, ao contrário das provocações ao central português na antevisão do jogo e de apontarem a uma defesa lenta. A resposta foi mesmo dada em campo, tal como Rúben Dias tinha dito na conferência de Imprensa.

O Bayern tem agora uma verdadeira "montanha" para escalar, em Munique, depois de conceder a derrota mais dilatada na Champions, desde 2017 (3-0 contra o Paris SG). A dez minutos do final, Cancelo entrou e ouviu apupos dos adeptos de Manchester, que parecem não lhe querer perdoar.

Real Madrid e Milan na pele de fantasmas

Na época passada, o Real Madrid afastou o Chelsea na caminhada para a final, mas Ancelotti disse que era preciso esquecer o passado. Lampard ainda procura uma vitória, depois da derrota contra os Wolves (1-0), na estreia, neste regresso aos "blues". Em Milão, o fantasma de Rafael Leão ainda está bem presente, depois dos dois golos do português que arrasaram o Nápoles na goleada de há uma semana (4-0).