"Macedónia do Norte? Se ganhou à Alemanha e à Itália…"

O médio aceita que a pressão esteja toda do lado de Portugal, mas está à espera de "um jogo muito difícil" na terça-feira.

Bernardo Silva não espera facilidades da Macedónia do Norte no jogo decisivo de apuramento para o Mundial de 2022, assumindo que a pressão está do lado da equipa portuguesa.

"Sinceramente, não sabemos bem o que esperar. Podem jogar com bloco mais baixo ou também a pressionar. Já tivemos oportunidade de ver alguns momentos deles. É uma equipa agressiva nos duelos, não vai dar muito espaço e, com bola, tenta sempre jogar. Não esperamos, de todo, um jogo fácil", frisou o médio, de 27 anos, em conferência de imprensa, na antevisão à final do caminho C dos play-offs europeus de acesso à fase final do Campeonato do Mundo.

"Sabemos que a Macedónia [do Norte], se chegou até aqui, é porque merece. Tendo tido a capacidade de bater Alemanha e Itália, mostra que é uma equipa forte defensivamente, coesa. São 90 minutos, só um jogo e tudo pode acontecer. Tenho a certeza que vai ser um jogo muito difícil", acrescentou, este domingo.

Bernardo Silva aceita que a "responsabilidade de estar presente no Mundial faz com que Portugal tenha sempre pressão", mas ressalva que essa "seria sempre a mesma" caso o adversário do jogo de terça-feira fosse a Itália.

"Sabemos o que está em jogo, mas temos de encarar as coisas de forma normal. Estamos habituados à pressão nos nossos clubes, agora é irmos para o jogo a remar todos para o mesmo lado. Certamente, as coisas vão correr bem", disse.

Sobre as funções que tem desempenhado no meio-campo da seleção, Bernardo Silva mostrou-se "disponível para jogar onde o 'mister' Fernando Santos quiser".