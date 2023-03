Bernardo Silva: "O nosso trabalho é garantir que não há surpresas"

Bernardo Silva foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo com o Luxemburgo, para a segunda jornada de qualificação para o Europeu 2024 (amanhã, às 19.45 horas) e garantiu que Portugal está focado em evitar surpresas.

"O Mica [jogador do Luxemburgo] falou em surpresas? Claro, toda a gente pode ter maus dias e por isso gostamos tanto de futebol, pela surpresa. O nosso trabalho é garantir que isso não vai acontecer", começou por dizer o médio que joga no Manchester City.

Questionado sobre os primeiros dias sob as ordens do selecionador Roberto Martínez e das alterações táticas promovidas pelo treinador espanhol, Bernardo Silva relativizou as mudanças, garantindo que o mais importante não é o sistema.

"Os jogadores hoje em dia estão habituados a qualquer sistema. No meu clube [Manchester City] estamos habituados a todos os sistemas e todos eles podem ser ofensivos ou defensivos. Vamos dar o nosso melhor para conquistar mais três pontos", disse o médio, lembrando ainda que no último jogo com a equipa luxemburguesa Portugal estava a perder, por 1-0, ao intervalo. "Não sabemos bem o que esperar, as equipas podem mudar e adaptar-se ao nosso jogo. Na última vez que cá viemos perdíamos ao intervalo. [O Luxemburgo] Tem melhorado muito e não perde há seis jogos. O jogo pode tornar-se difícil. Queremos dominar, encostá-los à área deles e fazer golos".



Em termos pessoais, Bernardo Silva agradeceu a confiança depositada por Roberto Martínez e abordou a eliminação do Mundial 2022. "Há pouco tempo tinha 20 anos e estava a chegar, agora levo quase 80 internacionalizações. Fico orgulhoso pela confiança do selecionador nacional em mim, para estar no lote de capitães. Ser eliminado de um Mundial não é fácil, foi duro para mim, tivemos todos um período de reflexão. Estamos agora muito motivados para chegar ao Europeu e lutar por mais um Campeonato da Europa", concluiu o camisola 10 da Seleção Nacional.