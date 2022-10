Bernardo Silva "pede" reencontro com o Benfica

JN Hoje às 23:06 Facebook

Jogador do Manchester City partilhou nas redes sociais a satisfação pelo apuramento das águias para os oitavos de final da Champions.

Nascido e criado no Benfica, Bernardo Silva deixou a Luz há oito anos e nunca mais se encontrou com o clube do coração, nem quando representava o Mónaco nem com a camisola do Manchester City.

Esta terça-feira, depois de as águias baterem a Juventus (4-3) e confirmarem o apuramento para os oitavos de final, onde também estará o campeão inglês, o internacional português deu os parabéns ao Benfica e deixou um desejo no ar.

"Muitos parabéns também ao SLBenfica pela grande qualificação num grupo tão difícil. Será que nos vemos pelo caminho?", escreveu no Twitter.

Assim seja feita a vontade a Bernardo Silva e também Ederson, Rúben Dias e João Cancelo reencontrarão o emblema que já representaram.