Jogador do Manchester City deixou, esta sábado, um vídeo de aconselhamento nas redes sociais sugerindo às pessoas que fiquem em casa, no âmbito da luta contra a pandemia do coronavírus.

"Para ajudar a salvar vidas, tens de ficar em casa. Sai apenas se for para comprar comida essencial, medicamentos ou fazer exercício físico individual. E mantém sempre uma distância de dois metros. Fica em casa, protege o NHS (SNS britânico) e salva vidas", refere na sua conta de Twitter, num vídeo em inglês.