Bernardo Silva quer sair do Manchester City, diz Guardiola

Bernardo Silva pretende sair do Manchester City neste mercado de transferências e poderá mesmo abandonar o clube para jogar em Espanha.

Pep Guardiola confirmou na conferência de imprensa de antevisão à Supertaça de Inglaterra que Bernardo Silva pretende sair do Manchester City.

"É nosso jogador. Não é só o Bernardo, há dois ou três jogadores que querem sair, mas são nossos jogadores e têm contrato. Já em outras épocas, os jogadores que querem sair sabem que têm a porta aberta, porque não queremos elementos que não estejam satisfeitos", referiu Guardiola.

O jornal "AS" informou que Bernardo tinha interesse em jogar em Espanha, especificamente no Barcelona ou Atlético Madrid. Depois desta demonstração pública de intenção de sair de Manchester, o futuro do antigo jogador do Benfica poderá passar pelo futebol do país vizinho.