Bernardo Silva sobre Renato Paiva: "Depois do ingrato, chegou o impaciente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do Manchester City usou, este sábado, as redes sociais para reagir às declarações que Renato Paiva deu ao Canal 11.

O ex-treinador do Benfica B, recentemente apresentado no Independiente del Valle, do Equador, esteve 16 anos ao serviço das camadas jovens dos encarnados e, em entrevista ao Canal 11, abordou as saídas de João Félix e Bernardo Silva. Renato Paiva considerou que o agora jogador do Manchester City "não quis esperar" para se afirmar na equipa principal, saindo precocemente da Luz para o Mónaco.

Agora, Bernardo Silva desmentiu as afirmações, garantido que "não correspondem à realidade".

"Um treinador por quem tenho bastante respeito e carinho. Mas não corresponde à realidade... a máquina de descredibilizar quem vai contra as pessoas de cima continua cada vez mais forte. Depois do ingrato, chegou o impaciente. Fico à espera da próxima", escreveu Bernardo no Twitter.

Recorde-se que, em outubro, antes das eleições do Benfica, Bernardo Silva deixou críticas a Luís Filipe Vieira, salientando que os adeptos não mereciam "um Benfica sem capacidade para competir na Europa", que "a melhor formação saia do clube", "a associação a centenas de processos judiciais e de corrupção" e "os esquemas, mentiras e tentativas de OPA ilegais.

PUB

Após as declarações, o presidente do Benfica mostrou-se "magoado" com o atleta de 26 anos e Jorge Jesus chamou Bernardo de "ingrato".