Bernd Leno apontado ao Benfica e Sérgio Oliveira de regresso ao Dragão

JN Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa inglesa avança que Bernd Leno é desejo de Roger Schmidt para a baliza do Benfica. Pelo México fala-se que Agustín Marchesín é alvo prioritário para o América, enquanto Sérgio Oliveira, segundo os jornais italianos, está de regresso ao F. C. Porto. Lá fora, Isco, médio do Real Madrid, recorreu às redes sociais para anunciar que não vai permanecer nos merengues.

F. C. Porto: De acordo com a Gazzetta dello Sport, a Roma não deverá acionar a cláusula de compra de Sérgio Oliveira. A equipa orientada por José Mourinho procura um médio com características diferentes e, por isso, não está disposta a pagar os 13 milhões de euros que foram fixados na opção de compra do internacional luso. A data para acionar a opção de compra termina esta terça-feira.

F. C. Porto: O rumor começa a ganhar cada vez mais força. Segundo o portal de notícias mexicano "El Crack Deportivo", Agustín Marchesín é o alvo prioritário do América para suceder ao veterano Guillermo Ochoa, que se encontra em final de contrato e não vai renovar. Desta forma, o guardião portista pode regressar a um clube onde foi feliz, uma vez que jogou lá entre 2017 e 2019. Com a camisola dos dragões soma 93 jogos disputados.

Benfica: A imprensa inglesa avança, esta segunda-feira, que Bernd Leno, guarda-redes do Arsenal, está na lista de desejos de Roger Schmidt para reforçar o Benfica. Leno, que foi nove vezes internacional pela seleção principal da Alemanha, já trabalhou com o técnico alemão no Bayer Leverkusen. Um dos entraves ao negócio poderá ser o salário: cerca de cinco milhões de euros.

Real Madrid: Chegou mesmo o momento da despedida. Isco recorreu às redes sociais para anunciar que vai deixar o Real Madrid. "Nove anos depois, chega ao fim a minha etapa no clube que me permitiu cumprir todos os sonhos que tinha quando era pequeno. Quero agradecer aos meus companheiros, treinadores, equipa técnica, fisioterapeutas, roupeiros e aos trabalhadores do Valdebebas e do Santiago Bernabéu por todo o trabalho, amor e apoio que todos precisam e que nunca me faltou".

No currículo, Isco leva cinco Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos do Mundo de Clubes, três Supertaças Europeias e três campeonatos espanhóis.

PUB

Real Madrid: Em sentido inverso está Luka Modric. Após a conquista da quinta Liga dos Campeões, o médio croata, de 36 anos, anunciou que vai continuar nos merengues pelo menos até 2023. "Vemo-nos na próxima temporada", disse.

Tottenham: Segundo a imprensa britânica, Ivan Perisic já está em Londres para assinar pelo Tottenham. O jogador croata deixa, assim, o Inter de Milão, e deverá assinar um contrato de dois anos.