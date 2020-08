Besiktas no caminho do PAOK na segunda pré-eliminatória da Champions

JN/Agências Hoje às 17:51 Facebook

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, vai defrontar os turcos do Besiktas na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

O PAOK, segundo colocado do último campeonato helénico e que conta no plantel com o internacional luso Vieirinha, vai receber o Besiktas numa só partida e à porta fechada, num dos três encontros do Caminho das Ligas, no qual se defrontam emblemas que não foram campeões nos respetivos países.

O sorteio realizado na sede da UEFA, ditou ainda os duelos AZ Alkmaar-Viktoria Plzen e Lokomotiva Zagreb-Rapid Viena.

Os vencedores destes três confrontos do Caminho das Ligas passam à terceira pré-eliminatória da competição, integrando o lote de possíveis adversários do Benfica.

Já no Caminho dos Campeões desta segunda pré-eliminatória, ainda estão por definir a maioria dos participantes, já que falta disputar a primeira ronda de qualificação, agendada para 17 de agosto.

Os croatas do Dínamo Zagreb, os suíços do Young Boys e os dinamarqueses do Midtjylland são as únicas equipas já apuradas para esta segunda pré-eliminatória.

Os encontros da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões jogam-se a 25 ou 26 de agosto. Os vencedores apuram-se para a terceira pré-eliminatória da prova, enquanto os derrotados seguem para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.