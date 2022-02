Besiktas oficializa contratação de Gedson ao Benfica

JN Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os turcos do Besiktas oficializaram, esta quinta-feira, a contratação do médio Gedson Fernandes, por quatro anos, mais um de opção, a contar a partir de 1 de julho de 2022, com o Benfica a receber seis milhões de euros pela transferência, mais 50% de uma futura venda.

No entanto, as águias não contam com o jogador até ao final da temporada, pelo que o cederam por empréstimo aos também turcos do Rizespor, como foi anunciado esta quarta-feira.

A liga turca não é de todo desconhecida de Gedson, de 23 anos, já que em 2020/21 representou o Galatasaray, rival do clube para o qual se irá transferir no verão.