Transferência de Valentin Rosier do Sporting para o Besiktas vai render ao clube de Alvalade 4,8 milhões de euros.

O Besiktas anunciou, esta quinta-feira, o valor da compra de Valentin Rosier ao Sporting, num negócio que já tinha sido concretizado em julho.

Em comunicado, o emblema turco (adversário do Sporting no grupo C da Liga dos Campeões), anunciou que adquiriu os direitos de Rosier por 4,8 milhões de euros, e que o jogador assinou contrato até junho de 2025.