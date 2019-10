Besiktas vence clássico da Turquia diante do Galatasaray

Hoje às 18:39 Facebook

O Besiktas, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, venceu este domingo por 1-0 o clássico diante do Galatasaray, da nona jornada do campeonato turco.

A equipa orientada por Abdullah Avci, que na quinta-feira perdeu por 2-1 na receção aos minhotos, para o grupo K da prova europeia, superou o rival com um tento solitário de Umut Nayir, aos 69 minutos.

O lateral português Pedro Rebocho foi titular no Besiktas, que é oitavo colocado, com 12 pontos, menos um do que o Galatasaray, sétimo colocado. A Liga turca é liderada pelo Alanyaspor, que soma 18 pontos.

O Besiktas visita o Sporting de Braga em 7 de novembro, às 20 horas (hora de Portugal continental), para a quarta jornada do grupo K da Liga Europa.