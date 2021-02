Bétis ganha e intensifica maus resultados do Gefate

JN/Agências Ontem às 23:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bétis ascendeu ao sexto lugar da liga espanhola, ao vencer, esta sexta-feira, o Getafe (1-0), na abertura da 24.ª jornada, em que o português Wiliam Carvalho foi suplente utilizado, mas acabou expulso.

O médio defensivo internacional por Portugal entrou em campo aos 79 minutos, porém recebeu ordem de expulsão, por acumulação de amarelos, no tempo de descontos, instantes antes de Borja Iglesias (84) apontar o único tento da partida no Benito Villamarín, na conversão de uma grande penalidade.

O espanhol saltou do banco de suplentes para garantir a segunda vitória consecutiva e consequente sexto posto, com 36 pontos, os mesmos de Villarreal, para o conjunto de Manuel Pellegrini, mostrando-se mais eficaz do que o companheiro Sergio Canales, que tinha desperdiçado um penálti.

A formação dos arredores de Madrid, apesar de ocupar o 14.º posto, com 24 pontos, não vence há seis jogos e contabiliza 539 minutos sem marcar qualquer golo na La Liga, registando o pior ataque com apenas 17 golos.