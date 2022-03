Bétis também sente o efeito Pellegrini

Treinador chileno recupera toque de Midas que fez história no Villarreal e no Málaga.

Juntos, Villarreal e Málaga acumulam 45 jogos na Liga dos Campeões, com a particularidade muito significativa de 32 destes terem sido com o mesmo treinador. Manuel Pellegrini comandou o "submarino amarelo" nas primeiras 22 aparições do clube na Champions e também haveria de ser ele a orientar o Málaga nas únicas 10 ocasiões em que o clube se viu entre os melhores da Europa. Foi o técnico chileno, que ainda conta passagens por Real Madrid e Manchester City, que construiu e viveu os períodos mais gloriosos dos dois emblemas espanhóis e agora, aos 68 anos, está no caminho certo para fazer o mesmo no Bétis.

O toque de Midas de Pellegrini é evidente. Na época anterior a ele se juntar ao Villarreal, o clube acabou a La Liga em oitavo; com ele, foi terceiro. Já o Málaga foi quarto classificado com o chileno, depois de um 11.º º lugar na temporada anterior; no Bétis, mais do mesmo: de um 15.º lugar em 2019/20, os béticos subiram até à sexta posição no ano seguinte. Agora, o segundo treinador mais velho nas principais ligas europeias (atrás de Roy Hodgson) supera-se a ele mesmo e é o responsável pelo período de maior entusiasmo do outro grande clube de Sevilha. Quinto no campeonato, o Bétis aspira a acabar no top-4 e assim a regressar à Liga dos Campeões, onde conta apenas seis jogos, todos em 2005. Para além disso, o clube está na final da Taça do Rei e por isso na iminência de conquistar um troféu, quase 20 anos depois, e também está na luta pelo apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Que 2021/22 termine como a melhor época da história dos "verdiblancos" e que o experimentado chileno repita as proezas de Villarreal e Málaga é algo a considerar.