Bétis vence Real Madrid

Um ex-defesa do Benfica, Sidnei, e um ex-atacante do F.C. Porto, Cristian Tello, marcaram os golos que derrotaram o Real Madrid.

No jogo que encerrou a 27.ª jornada da liga espanhola, disputado nesta noite de domingo, em Sevilha, o Real Madrid, através de um penálti cobrado por Benzema, ainda neutralizou o primeiro do Bétis, mas não pôde evitar a terceira derrota na liga espanhola.

Com a derrota, por 2-1, os "merengues" cederam o comando do campeonato e ficaram a dois pontos do Barcelona, que já tinha vencido a Real Sociedade, por 1-0, no sábado.