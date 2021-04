JN Hoje às 19:54 Facebook

O Benfica está de regresso ao terceiro lugar da Liga, depois de ter goleado, esta quinta-feira, na deslocação ao recinto do Portimonense, por 5-1, em jogo da 28.ª jornada. Golos de Pizzi, Darwin Nuñez, Everton Cebolinha e um bis de Seferovic permitiram às águias anular a vantagem inicial dada por Beto.

As duas equipas tiveram ambas oportunidades de perigo, embora as águias tenham tido o ascendente até ao momento.

Aos 28 minutos, Pizzi teve a melhor ocasião, assistido por Rafa, mas o remate saiu ao lado, com o médio a desperdiçar a abertura do marcador.

Contudo, seriam os algarvios a adiantarem-se no marcador, aos 43 minutos, por Beto, após uma jogada desenvolvida por Aylton, que deixou para trás Vertonghen e Gabriel e serviu o avançado.

Veja o golo de Beto (1-0):

Já nos descontos para o fim do primeiro tempo, Pizzi igualou a partida, após combinação com Grimaldo, deixando tudo na mesma.

Veja o golo de Pizzi (1-1):

Para a segunda parte, Jorge Jesus chamou o uruguaio Darwin Nuñez e o avançado protagonizou a volta no marcador. Aos 50 minutos, acelerou para a baliza nas costas dos centrais e rematou certeiro, com o defesa Maurício a ficar a queixar-se da boca, ficando com o lábio a sangrar.

Veja o golo de Darwin (1-2):

O ascendente benfiquista acentuou-se com o segundo golo, com o avançado suíço Haris Seferovic a aumentar a vantagem para números mais confortáveis, aos 64 minutos, após jogada na ala de Diogo Gonçalves.

Veja o golo de Seferovic (1-3):

Aos 73 minutos, o avançado suíço bisou na partida. Darwin Nuñez, ganhou a bola, dá para Rafa que serve para Grimaldo assistir Seferovic, que apontou o 18.º golo na Liga.

Veja o golo de Seferovic (1-4):

Já nos descontos (90+4) o brasileiro Everton Cebolinha tirou o guarda-redes adversário da frente e atirou para o 5-1.

Veja o golo de Everton (1-5):

Com este desfecho, as águias sobem ao terceiro lugar, com 60 pontos, menos três do F. C. Porto, segundo, que defronta ainda esta noite o Vitória de Guimarães, e mais dois que o Braga, que no dia anterior tinha ascendido a terceiro, à condição. Em relação ao líder Sporting, o Benfica reduziu a distância para os 10 pontos.

Já o Portimonense, apesar da derrota, continua na décima posição, com 32 pontos.