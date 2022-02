Beto reforça finlandeses do Helsingfors IFK

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

O guarda-redes internacional português, que estava sem clube, assinou, esta segunda-feira, contrato com o Helsingfors IFK, da Liga finlandesa, orientada pelo português Bernardo Tavares, juntando-se a André Farinha no plantel.

Sem revelar a duração do contrato, o clube dá conta da chegada do guardião de 39 anos, antigo jogador de Sporting, F. C. Porto, Leixões, Sevilha ou Goztepe, entre outros.

Citado em comunicado do clube finlandês, o treinador Bernardo Tavares considera a contratação "ótima para a 'Veikkausliiga'", um campeonato que precisa de "estrelas".

A sua equipa, que em 2021 foi quinta na fase regular e sexta após a 'liguilha' pelos primeiros lugares, conta agora com dois portugueses no plantel, juntando o guarda-redes a André Farinha.

"Estou entusiasmado e muito satisfeito. É uma nova oportunidade e uma nova experiência para mim. Quero ajudar este clube histórico a crescer ainda mais", declarou o jogador, citado em comunicado.