Beunardeau no Gil Vicente até final da época 

Guarda-redes não tinha clube desde abril, altura em que rescindiu com o Desportivo das Aves.

O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Beunardeau. O guarda-redes, de 26 anos, que estava sem clube desde abril, altura em que rescindiu com o Desportivo das Aves por salários em atraso, assinou contrato até final da época.

Além das 56 presenças na Liga, todas com o emblema avense ao peito, Beunardeau conta com passagens Tubize (Bélgica), Nancy (França) e Le Mans (França), este último onde fez a formação.

Nos galos, o guardião francês vai contar com a concorrência do titularíssimo Denis, bem como de Brian Araújo e Daniel Fuzato, que esta época ainda não somaram qualquer minuto com a camisola gilista.