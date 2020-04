Beunardeau rescinde com o Aves devido a salários em atraso

Hoje às 13:00 Facebook

Quentin Bernardeau apresentou, esta terça-feira, a rescisão contratual ao Desportivo das Aves, devido a salários em atraso. O guarda-redes francês vestiu a camisola dos avenses em 54 partidas.

"É com enorme tristeza que me despeço dos adeptos do Desportivo das Aves. Foi um prazer enorme representar este clube e esta cidade e só tenho palavras positivas para a massa associativa. Infelizmente, dada a situação de incumprimento que é de conhecimento público, não tive outra solução que não fosse apresentar a minha rescisão", afirmou o guardião francês, em declarações exclusivas à Empower Sports.

Quentin Bernardeau, que somou 54 jogos ao serviço do emblema avense, aproveitou ainda para falar sobre a experiência de jogar em Portugal.

"Ter vindo jogar para Portugal foi sem sombra de dúvidas uma aposta ganha. Adaptei-me muito bem ao país e gosto muito de aqui viver e jogar na Liga NOS, que considero uma das mais competitivas da Europa", concluiu.