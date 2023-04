Bicampeão Tsisipas e Medvedev eliminados em Monte Carlo

O grego Stefanos Tsitsipas, vencedor das duas últimas edições, e o russo Daniil Medvedev, segundo e terceiro cabeças de série do Masters 1.000 de Monte Carlo, foram eliminados, esta sexta-feira, nos quartos de final do torneio de ténis monegasco.

Tsitsipas, número três do ranking mundial, perdeu com o norte-americano Taylor Fritz (10.º da hierarquia e oitavo pré-designado), por 6-2 e 6-4, após uma hora e 12 minutos de confronto, enquanto Medvedev, número cinco do mundo, cedeu frente ao dinamarquês Holger Rune (nono do ranking e sexto favorito), por 6-3 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.

Com as eliminações de Tsitsipas e Medvedev, o Masters 1.000 de Monte Carlo chega às meias-finais sem os quatro primeiros cabeças de série, pois o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia da ATP e primeiro pré-designado, e o norueguês Casper Ruud, recente vencedor do Estoril Open, número quatro do mundo e do torneio em terra batida, caíram nos oitavos de final.

PUB

Um dos tenistas mais sujos do Mundo

Ainda em relação aos oitavos de final, o alemão Alexander Zverev teceu duras críticas a Daniil Medvedev, após ser eliminado pelo russo, ao fim de três sets. "É um dos tenistas mais sujos do mundo. Eu tento levar o desportivismo e o jogo limpo muito a sério, ele não. Ele fez uma pausa para ir à casa de banho quando não se podia fazer. Houve 1000 situações em que senti que estava a começar a jogar melhor e é nessas que ele tenta fazer tudo. Estou muito desapontado com ele enquanto atleta", garantiu o germânico.

Durante o encontro, Medvedev mandou calar um adepto durante uma jogada e tirou um dos postes que segura a rede, além da já referida pausa para ir à casa de banho.