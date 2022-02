Bicampeões da Europa à boa moda portuguesa 

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:59 Facebook

Portugal dá a volta a desvantagem de dois golos, supera Rússia (4-2) e revalida título conquistado há quatro anos. Jorge Braz cumpre desejo de voltar a "tocar o céu" em percurso feito apenas de vitórias

Heróico. Apenas ao alcance dos melhores. E digno daquilo que se tornaram: bicampeões da Europa. Sim, este é mais um capítulo de uma longa história dourada para contar aos netos, com Portugal a renovar o título europeu, quatro anos depois de o ter conquistado pela primeira vez (2018), agora numa final frente à Rússia, em Amesterdão, Países Baixos, em que foi preciso puxar de mais uma remontada épica (4-2).

Jorge Braz tinha dito mesmo antes do Europeu arrancar que era "legítimo aspirar a tocar novamente o céu". E como em tantas outras ocasiões tinha razão. Mas para isso, e também como o selecionador fez questão de afirmar em outros tantos casos, era preciso "ser Portugal" e nos primeiros minutos do embate as "quinas" foram tudo menos isso. Nervosos, retraídos e, em muitos momentos, desorientados, os (também!) campeões do mundo deixaram-se dominar pelo jogo direto dos russos que abriram o marcador aos 10 minutos.