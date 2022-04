"Bild" diz que Roger Schmidt já chegou a acordo com o Benfica

JN Hoje às 15:48 Facebook

Intensificam-se as informações que dão como certa a mudança do treinador alemão, atualmente no PSV, para o Estádio da Luz, na próxima temporada.

A mudança de Roger Schmidt para a Luz continua a ser tema na Alemanha. Agora, é o jornal "Bild" a garantir que o treinador germânico, de 55 anos, já chegou a acordo para orientar o Benfica na próxima temporada.

O ainda treinador do PSV acaba contrato com os neerlandeses no final da temporada e já revelou que não vai continuar no clube de Eindhoven, que entretanto anunciou Ruud Van Nistelrooy como seu sucessor.

A possibilidade de Roger Schmidt se mudar para Lisboa, para suceder a Nelson Veríssimo no comando do Benfica, há muito que tem sido discutida e já foi confirmada por diversos meios de comunicação social, faltando apenas a formalização do acordo.