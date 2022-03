Bilheteiras do Dragão já não têm bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte

JN Hoje às 15:22 Facebook

Restam os ingressos disponíveis na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol e nas lojas Continente.

Garantida a presença na final do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, frente à Macedónia do Norte, a corrida aos bilhetes para o jogo decisivo já fez esgotar os ingressos nas bilheteiras do Estádio do Dragão.

Os adeptos fizeram fila para conseguir um bilhete para o jogo da próxima terça-feira (19.45) e, em apenas cinco horas, esgotaram os ingressos disponíveis no estádio do F. C. Porto.

Ainda é possível adquirir bilhetes na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol e nas lojas Continente, sendo praticamente certo que o Dragão vai lotar para o jogo decisivo de apuramento para o Mundial do Catar.