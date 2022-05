Bilhetes da final da Taça de Portugal feminina a um euro

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que irá colocar à venda a partir de sábado os bilhetes para a final da Taça de Portugal de futebol feminino, entre o Sporting e o Famalicão, e que estes custarão um euro.

O organismo indica que "cada ingresso terá valor facial de um euro, com a receita da venda a reverter na totalidade para uma instituição solidária", e que os bilhetes estarão disponíveis "nos pontos de venda oficiais das equipas finalistas".

A final da Taça de Portugal de futebol feminino, que ditará o sucessor do Braga no palmarés do troféu, disputa-se a 28 de maio, às 17.15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Sporting regressa à final depois de ultrapassar o último detentor do troféu, o Braga, nas meias-finais, e após triunfos sobre as equipas de Marítimo, Valadares Gaia, Condeixa e Polvoreira, nas eliminatórias anteriores.

O Famalicão, que disputa a primeira final, impôs-se ao Amora nas meias-finais e deixou para trás as formações de Racing Power, Gil Vicente, Lusitânia Lourosa e Varzim.