Bilhetes para a Champions à venda no mercado negro por dez mil euros

Procura excede oferta e o preço dos ingressos no mercado negro para a decisão da Champions está a subir em flecha.

A lotação autorizada pela UEFA e pelas autoridades portuguesas para a final de amanhã entre o Manchester City e o Chelsea, no Estádio do Dragão, é de apenas 16 500 lugares, mas ainda há bilhetes à venda na Internet para quem os quiser comprar, embora a preços que não estão ao alcance de qualquer carteira.

Pelas vias oficiais do organismo que tutela o futebol europeu, para além das cerca de 3000 entradas reservadas para convidados e patrocinadores, foram atribuídos 6000 ingressos a cada um dos clubes finalistas e mais 1700 ao público em geral na passada terça-feira, sendo que estes últimos voaram num par de horas, com preços entre os 70 e os 600 euros. No entanto, o mercado paralelo online disponibiliza várias opções, com dezenas de bilhetes ainda disponíveis para os interessados em assistir à grande decisão da Champions, a um custo que em alguns casos é muito mais elevado.