Os bilhetes disponíveis no Dragão, para o encontro entre Benfica e F. C. Porto, no Estádio da Luz, esgotaram em menos de um dia, tendo sido disponibilizados apenas esta quinta-feira.

O encontro que terá lugar no dia 7 de maio, pelas 18 horas, poderá sagrar o F. C. Porto campeão, em caso de vitória portista, o que explica a elevada afluência do público.

Recorde-se que, logo pela manhã, se formaram longas filas para adquirir os ingressos, à volta do Estádio do Dragão.