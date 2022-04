Bilhetes para o clássico entre Benfica e F.C. Porto só a três dias do jogo

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que a venda de bilhetes para o clássico com o F.C. Porto inicia-se a partir de 4 de maio, quarta-feira, apenas a três dias do jogo.

Numa informação, publicada no site oficial das águias, os encarnados revelam que os ingressos começam a ser vendidos às 9 horas de quarta-feira, 4 de maio. Os títulos destinam-se, numa primeira fase, exclusivamente a sócios do clube inscritos até 20 de abril e variam entre os 15 e os 50 euros.

Os ingressos vão estar disponíveis no site, casas do clube com sistema de bilhética e nas lojas oficiais (Estádio, Colombo, Jardim do Regedor, Strada Outlet e Mar Shopping)