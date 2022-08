Bilhetes para o decisivo jogo com a Espanha já estão à venda

JN Hoje às 15:08 Facebook

A bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol já tem disponíveis ingressos para o duelo ibérico com a Espanha, que pode decidir quem se apurará para a fase final da Liga das Nações.

Arrancou a venda de ingressos para o jogo entre Portugal e Espanha, agendado para o dia 27 de setembro, em Braga, que fechará a fase de grupos da Liga das Nações.

Os preços variam entre os 10 e os 20 euros e estão disponíveis na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol. Posteriormente, haverá bilhetes disponíveis para venda em lojas do Continente.

A duas jornadas do final do Grupo A, Portugal segue na segunda posição, com sete pontos somados, menos um do que a líder Espanha.

Antes do duelo ibérico, a seleção nacional visita a República Checa a 24 de setembro (19h45). Apenas o vencedor do grupo se apura para a fase final da Liga das Nações.