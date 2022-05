Bilhetes para o Jamor esgotados

JN/Agências Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Esgotaram os bilhetes para a final da Taça de Portugal, que estavam à venda no Estádio do Dragão.

Esta era a segunda tranche de ingressos disponibilizados pelo F. C. Porto, sendo que foram vendidos os 3500 bilhetes disponíveis. Numa primeira fase os azuis e brancos tinham colocado à venda um total de 12 mil ingressos para o jogo decisivo, contra o Tondela, que também esgotaram rapidamente.

O F. C. Porto vai jogar com o Tondela, na final da Taça de Portugal, em partida agendada para as 17.15 horas, no Jamor.