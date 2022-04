Bilhetes para o jogo entre o Leixões e o AJM/F. C. Porto já estão à venda

JN Hoje às 12:38 Facebook

O Leixões anunciou, esta quarta-feira, que os bilhetes para o jogo entre o AJM/F. C. Porto e as "Sereias do Mar", a contar para o primeiro jogo de Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, já estão a venda.

Os ingressos para o encontro, que está agendado para sábado, às 18 horas, na Nave Ilídio Ramos, têm um custo de 2,5 euros para sócios e de cinco euros para o público e podem ser levantados na secretaria do Leixões Sport Club.

Os sócios são obrigados a apresentar o cartão de sócio e uso da máscara é obrigatório.