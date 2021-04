Bino: "Foco total desde o primeiro minuto"

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Isolado no sexto lugar, mas com possibilidades de encurtar distâncias para o Paços de Ferreira, quinto classificado, Bino foi claro na abordagem ao jogo com o F. C. Porto, agendado para as 21 horas de quinta-feira, no encerramento da 28ª jornada da Liga.

O responsável técnico do Vitória de Guimarães recusa a ideia que o adversário possa acusar desgaste físico. "O F. C. Porto tem um plantel recheado de bons jogadores e muitas opções. Vai apresentar-se bem, vai entrar forte e criar dificuldades. Temos de ter foco total desde o primeiro minuto", avisou, nesta tarde de quarta-feira, na antevisão do jogo no estádio do Dragão.

Quebrado o jejum de cinco jogos consecutivos sem vencer, o treinador espera que o grupo seja capaz de dar sequência. "Teremos de aproveitar todos os momentos do jogo e manter a consistência defensiva do último jogo. E depois, quando tivermos bola, explorar as nossas individualidades", adiantou Bino, garantindo uma equipa determinada em subir mais degraus na tabela classificativa. "O foco desde o primeiro dia é olhar para a frente e tentar encurtar distâncias", lembrou.

Ricardo Quaresma, por lesão, falha o regresso ao estádio do Dragão. Questionado sobre a possível criação de uma Superliga, o treinador dos minhotos é categórico. Não concordo. O futebol está a tornar-se elitista e o futebol é do povo e deve continuar a ser do povo", concluiu.