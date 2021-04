Bino Maçães: "A equipa teve uma grande atitude e há que realçar para o que aí vem"

JN Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Vitória de Guimarães, Bino Maçães, reconheceu que a entrada forte do F. C. Porto após o intervalo acabou por marcar o jogo da 28:ª jornada da Liga e resultado na segunda derrota (1-0) desde que assumiu o comando da equipa.

"A entrada do F. C. Porto na segunda parte marcou o jogo porque originou o golo. Tinha avisado os jogadores de que o F. C. Porto poderia entrar forte nos primeiros minutos. Estávamos precavidos em relação a isso. Criámos alguns problemas ao F. C. Porto na primeira parte e, praticamente, não dispôs de oportunidades para marcar. Foi uma primeira parte muito interessante da nossa equipa. Na segunda parte, claudicámos num lance em que parecia estar em vantagem e permitimos depois um golo. Tivemos que nos expor mais, fomos atrás do resultado, tentar fazer o empate e desorganizámo-nos mais em uma ou outra situação, podendo eles ampliarem o resultado", anotou o técnico vimaranense.

Apesar do desfecho negativo, BIno Maçães elogiou a exibição da equipa. "Não abdicámos em chegar ao empate. A equipa teve uma grande atitude e há que realçar para o que aí vem . Não ficámos satisfeitos com a derrota, dado o desempenho sobretudo na primeira parte, mas o caminho vai fazendo-se com estas adversidades. Podemos ser mais fortes no futuro se corrigirmos algumas situações", realçou.

O treinador do Vitória de Guimarães mostrou-se confiante nas capacidades do plantel. "Mudámos o sistema de jogo da equipa em pouco tempo. Agora teremos uma grande densidade de jogos e praticamente não teremos tempo de trabalhar, apenas para recuperar o grupo. Daqui a três dias voltamos a jogar. Não é fácil, mas com atitude e compreensão deles para o que é o nosso jogo, esperamos dar respostas condizentes com os pergaminhos do Vitória", avançou.

Para atingir os objetivos, Bino Maçães referiu ser necessário perceber os erros e controlar a ansiedade. E complementou: "A parte anímica é fundamental. Temos vindo a trabalhar isso, depois de uma série que não foi nada benéfica para equipa. Houve alguns jogadores mais jovens que abanaram um bocadinho. Queremos que eles tenham confiança nas suas capacidades, que percebam o que têm de fazer. Há alturas em que, perto da nossa área, não podemos jogar bonito. Vamos aprendendo. Esperamos que, no jogo seguinte, não voltemos a cometer os mesmos erros. Há que salientar o que também fizemos corretamente e levar para o próximo jogo".