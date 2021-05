Bino Maçães deixa o Vitória de Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 12:54 Facebook

Bino Maçães está de saída do comando técnico do Vitória de Guimarães a duas jornadas do final do campeonato.

O treinador, que substituiu João Henriques, já não vai orientar a sessão agendada para esta tarde de quinta-feira, que marca o arranque dos preparativos da visita ao Marítimo.

Moreno, que recentemente assumiu a equipa B, é o eleito para comandar a equipa na reta final do campeonato. Na primeira experiência como treinador, o antigo capitão ainda não conheceu o sabor da derrota. Em quatro jogos, soma três vitórias e um empate.

Bino Maçães, recorde-se, tinha manifestado desagrado nos últimos dias pelas notícias que davam a chegada de Pepa ao comando técnico, divulgando que tinha preterido de um ano de contrato para assumir a equipa principal e que a continuidade estaria pendente da qualificação do Vitória para as competições europeias.

A duas jornadas de terminar a Liga, os minhotos ocupam a última vaga de acesso às provas da UEFA, dispondo de dois pontos de vantagem sobre o trio Moreirense, Santa Clara e Belenenses SAD.