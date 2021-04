Bino quer inverter ciclo negativo diante o Santa Clara

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O momento desportivo do Vitória de Guimarães não é o melhor, mas em vésperas de receber o Santa Clara, adversário direto na luta pela última vaga de acesso às competições europeias, Bino foi categórico nas metas traçadas para o jogo com os açorianos.

"Está na altura de invertermos este ciclo. Queremos dar uma resposta positiva, porque estamos dentro do objetivo e que passa por lutar pelas competições europeias. Ninguém vai ter medo de lutar por esses objetivos", disse o treinador dos minhotos, nesta tarde de sexta-feira, em conferência de imprensa.

Com um desempenho de cinco derrotas consecutivas, o responsável garante uma equipa preparada para lidar com a pressão. "A pressão existe sempre, mas é uma pressão ótima. O momento não é bom, mas espero que jogadores percebam que estão na luta pelo sexto lugar. O Santa Clara é um adversário competitivo e que nos alcançou, mas estão reunidas as condições para os jogadores demonstrarem as suas capacidades", lembrou.

Com escasso tempo de trabalho, após ter substituído João Henriques no comando técnico, Bino acredita que os processos serão rapidamente assimilados. "A equipa quer vencer e manter a baliza a zeros. Sabemos que falta tempo para consolidar os processos, mas acredito que podemos dar uma boa resposta", concluiu.

O Vitória de Guimarães recebe o Santa Clara, sábado, pelas 15.30 horas, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.