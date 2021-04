Bino quer "Vitória forte" com o Nacional

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:36 Facebook

Na defesa do sexto lugar, mas ainda com possibilidades de chegar à quinta posição na Liga, Bino, treinador do Vitória de Guimarães, foi objetivo na antevisão ao encontro de segunda-feira (19 horas), no reduto do Nacional da Madeira.

"Espero um Vitória forte, determinado, que sabe com quem vai jogar, que sabe que a classificação não diz nada daquilo que poderá ser o jogo, que sabe da importância do jogo, e que temos de igualar o adversário na determinação e na vontade de vencer", começou por dizer. "Se vamos pensar que o Nacional está em último e que não ganha há dez jogos, é o caminho para não ganharmos este jogo", acrescentou.

Para a reta final do campeonato, antevendo dificuldades para todas as equipas, o treinador deixou uma garantia. "Nesta fase do campeonato todas as equipas estão a dar a vida e nós queremos fazer parte dessas equipas que vão dar a vida também, para podermos alcançar os objetivos", lembrou.

Ricardo Quaresma, recuperado de uma lesão no gémeo da perna direita, pode voltar às opções. "Está disponível para ir a jogo. É um jogador importante no grupo e está mais preparado e mais próximo do exigível em termos de condição física", garantiu.