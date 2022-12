Bis de Arrascaeta dá triunfo inglório ao Uruguai sobre o Gana

Jogador, que alinha nos brasileiros do Flamengo, marcou dois golos na vitória (2-0) da equipa sul-americana sobre o Gana, mas que não serviu para seguir para a próxima fase da competição.

Vitória inglória do Uruguai sobre o Gana, por 2-0, numa partida onde um bis de Arrascaeta não foi suficiente para os sul-americanos seguirem para os oitavos de final da prova, pois foram traídos pelo triunfo da Coreia do Sul, sobre Portugal.

Os sul-americanos acabam este Grupo H na terceira posição, com os mesmos 4 pontos que os coreanos, mas com desvantagem nos critérios de desempate, acabando por fazer as malas para regressar a casa, tal como o Gana.

PUB

As duas equipas sabiam que apenas a vitória lhes interessava para manter as ambições de apuramento para a próxima fase da competição, e acabou por ser o Gana a dispor da primeira grande chance para se adiantar no marcador.

Aos 21 minutos, o guarda-redes dos sul-americanos, Sérgio Rochet cometeu falta sobre Kudos, num lance para grande penalidade, validado pelo VAR, mas que André Ayew, na cobrança do castigo, desperdiçou, permitindo ao guarda-redes uruguaio, redimir-se e defender o remate.

A intervenção de Rochet terá renovado a confiança da equipa da América do Sul, que aos 23m, respondeu de forma letal, numa jogada trabalhada por Luís Suárez e Darwin Nuñez, e finalizado de cabeça o, em jeito de recarga, por Arrascaeta, jogador dos brasileiros do Flamengo.

O tento e a vantagem qualificavam o Uruguai para os oitavos de final, soltando a equipa para mostrar a sua qualidade técnica, e já aos 31 minutos, ampliar o marcador, com os mesmos protagonistas, numa jogada artística, trabalhada ao primeiro toque, para Arrascaeta bisar, fazendo o 2-0 ao intervalo.

Os ganeses reagiram após o descanso, surgindo bem mais ofensivos para tentar minimizar os estragos, em iniciativas de Kudos e Sulemana, mas não disfarçando dificuldades na definição final.

O Uruguai, já com Cavani a ser lançado no jogo e a tornar-se o jogador do seu país com mais partidas em campeonatos do mundo [17 presenças], ia tentando responder em contra-ataque, mas sem expor em demasia, precipitando um futebol com muitos duelos físicos.

A equipa sul-americana tinha o seu jogo controlado, mas acabou para ser traída pelo golo da vantagem da Coreia do Sul sobre Portugal, que forçava os uruguaios a ter de marcar mais um tento para voltar a posição de apuramento.

Nessa dramática fase final, os uruguaios tudo fizeram para o conseguir, mas já não tiveram discernimento, nem tempo, para evitar a eliminação.