Bis de Cádiz serve para vincar favoritismo do Famalicão

Famalicenses apuram-se pela terceira vez na sua história para as meias-finais da Taça.

Pela terceira vez na sua história, o Famalicão garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Portugal, depois de impor o seu favoritismo sobre a BSAD, da Liga 2, com uma vitória (4-1) cimentada num bis do avançado Cádiz, que em três minutos decidiu o jogo.

O conjunto minhoto, orientado por João Pedro Sousa, que pela segunda vez leva a equipa a esta fase da competição, vincou uma etapa inicial de sentido único, mas após dificuldades na finalização teve uma "ajuda" involuntária do guarda-redes contrário Tabuaço, que viu a bola rematada por Alex Dobre bater no poste e ressaltar-lhe nas costas para o 1-0. A BSAD ainda tentou uma reação no segundo tempo, mas não teve chances quando Cádiz confirmou, com um bis, a sua veia goleadora na Taça, onde já leva cinco golos nas últimas três eliminatórias.

Já sem nada a perder, os lisboetas arriscaram um pouco mais e foram premiados com o tento de honra, de Rúben Oliveira. Mas, já na parte final, Iván Jaime, vindo do banco, deu nota artística ao triunfo dos locais e com uma arrancada imparável assinou o 4-1 final.