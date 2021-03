Arnaldo Cafôfo Hoje às 21:47 Facebook

Dois golos do médio e boa exibição de Pasinato na vitória dos minhotos. Madeirenses em apuros

O Moreirense saiu a sorrir (2-0) dos Barreiros, no fim de um jogo em que foi mais feliz. O Marítimo tentou tudo para evitar a derrota, criou boas oportunidades, mas falhou na eficácia.

A equipa insular entrou no jogo com a obrigação de ganhar para fugir do último lugar e criou perigo de início, mas foi o médio Filipe Soares a abrir o marcador para os visitantes, aos 23 minutos. Os madeirenses acusaram o golo sofrido e só na segunda parte conseguiram reagir, perante o muro erguido pela linha defensiva dos cónegos. Quando as oportunidades surgiram, o guarda-redes Pasinato esteve em bom plano e evitou por duas vezes o empate, negando o golo a Guitane e a Rodrigo Pinho.

O Marítimo chegou a festejar a igualdade, após desvio certeiro de Léo Andrade numa bola parada, mas o lance foi invalidado pelo VAR, por fora de jogo do defesa brasileiro. Com o tempo a escoar-se, os anfitriões arriscaram e abriram espaços atrás, bem aproveitados pelo Moreirense, que fechou o jogo com novo golo de Filipe Soares, aos 89 minutos. O Marítimo não larga a lanterna vermelha.

