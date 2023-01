Bis de Galeno no triunfo do F. C. Porto sobre o Famalicão no Dragão

O F. C. Porto venceu (4-1), este domingo, no Estádio do Dragão o Famalicão em jogo da 16.ª jornada da Liga. Galeno, com um bis, Otávio, Taremi e Rui Fonte marcaram os golos do encontro.

Os azuis e brancos inauguraram o marcador ao minuto 10, com Toni Martínez - que depois do hat-trick diante do Arouca foi titular - a cruzar rasteiro para a área para o remate de Galeno. O brasileiro bisou pouco depois, após cruzamento de João Mário, e o F. C. Porto chegou ao 3-0 ainda antes do intervalo com Otávio também a fazer o gosto ao pé.

Na segunda parte, Taremi, de cabeça, ampliou a vantagem portista e os minhotos reduziram, por Rui Fonte, após uma assistência de Francisco Moura.

Com este resultado, os campeões nacionais, que voltaram aos triunfos após o empate frente ao Casa Pia (0-0), somam 36 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, segundo colocado, enquanto o Famalicão, que tinha vencido nas duas jornadas anteriores, prossegue no 13.º posto, com 17 pontos.

Veja os golos e os casos: