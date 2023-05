Bis de Gundogan garante triunfo e reforça liderança do Manchester City

JN/Agências Hoje às 17:45, atualizado às 20:39 Facebook

Um bis do alemão Ilkay Gundogan garantiu, este sábado, o triunfo do Manchester City na receção ao Leeds, em jogo da 35.ª jornada da liga inglesa, e permitiu aos atuais campeões reforçarem a liderança isolada da prova.

A poucos dias da visita ao Real Madrid, para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, a equipa de Pep Guardiola segue no comando da Premier League, com 82 pontos, mais quatro do que o Arsenal, segundo e que no domingo visita o Newcastle, terceiro. De resto, os "gunners" ficarão com mais uma partida disputada do que os "citizens".

Com os portugueses Bernardo Silva e Ruben Dias fora do 'onze' inicial, o City marcou aos 19 e 27 minutos, por intermédio do capitão Gundogan, após assistências de Mahrez.

Aos 84 minutos, o médio alemão desperdiçou a oportunidade de chegar ao hat trick, rematando ao poste na conversão de uma grande penalidade cometida por Pascal Strujik.

No minuto seguinte, o Leeds reduziu a desvantagem, por intermédio do antigo avançado do Benfica Rodrigo Moreno, e a equipa de Guardiola, que ainda colocou Bernardo Silva em jogo, evidenciou alguma desconcentração, permitindo aos visitantes sonharem com o empate.

Três dias depois de ter feito história ao superar o recorde de golos marcados numa só época na Premier League, ao atingir o 35.º tento, o norueguês Erling Haaland ficou em branco, no jogo frente ao Leeds, que ocupa um desconfortável 17.ª lugar, e que no final da ronda pode ficar em zona de despromoção.

No terreno do Bournemouth, o português João Félix precisou de apenas dois minutos em campo para faturar para o Chelsea, que se impôs por 3-1, depois sete jogos sem vencer, nos quais somou quatro derrotas consecutivas.

Gallagher inaugurou, aos nove minutos, o marcador para a equipa orientada por Frank Lampard, mas a formação da casa empatou a partida, aos 21 minutos, com um golo de Vina.

O Chelsea, que segue no 11.º lugar, colocou-se em vantagem com um golo de Badiashile, aos 82 minutos, e quatro minutos depois João Félix, que entrou aos 84 para o lugar de Havertz, fechou a contagem, confirmando a primeira vitória de Lampard desde que substituiu Graham Potter no comando dos "blues".

O Wolverhampton, com seis portugueses na equipa inicial, venceu em casa o Aston Villa pela vantagem mínima, com um golo luso, apontado por Toti Gomes, aos nove minutos, após assistência de Ruben Neves.

A equipa orientada por Julen Lopetegui, na qual, além dos jogadores envolvidos no golo, alinharam de início os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Matheus Nunes e Pedro Neto, segue na 13.ª posição, com 40 pontos, mais um dos que o Bournemouth, 14.º.